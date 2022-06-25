События, которые ознаменуют переломный момент в войне против Российской Федерации, ожидаются уже с начала августа. Боевые действия до конца года снизятся до минимума. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому вещателю «ITV news».

«Украина вернется к границам 1991 года и мы не рассматриваем никаких других сценариев. К концу года активные боевые действия снизятся практически до нуля. Мы возобновим контроль над своими территориями уже в обозримом будущем», — говорится в сообщении.

При этом Буданов уверен, что россияне не будут иметь успеха в войне против Украины.

«Это трагедия, к которой он привел Россию и Украину, и это закончится катастрофой для России. Ничего другого», – подытожил Буданов.