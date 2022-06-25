Медицинские службы Китая в субботу впервые с марта не зафиксировали за сутки ни одного случая COVID-19 в Шанхае, сообщает Channel NewsAsia.

«24 июня 2022 года не зафиксировано новых незавозных подтвержденных случаев COVID-19 и не регистрировано новых бессимптомных заражений в Шанхае», — приводит телеканал заявление городской администрации.

Власти сообщили, что с понедельника учащиеся начальной и средней школы смогут вернуться в классы. Однако перед этим все сотрудники школ, учащиеся и их родители должны сдать ПЦР-тест, также в школах запрещено собираться в крупные группы.

Также жители 25-милионного Шанхая продолжат сдавать тесты на коронавирус по выходным до конца июля. Запрещен прием пищи в ресторанах в большей части города.

Channel NewsAsia напоминает, что локдаун в Шанхае, вызванный вспышкой варианта коронавируса «омикрон», фактически отменили в начала июня. Однако миллионы горожан вновь оказались временно в изоляции две недели назад после того, как правительство отдало распоряжение начать массовое тестирование на возможное наличие коронавируса.

Тем временем в Пекине, где в субботу выявили два случая коронавируса, власти тоже объявили, что с понедельника ученики младшей и начальной школы смогут возобновить занятия в обычном режиме. Детские сады откроются с 4 июля. Ученикам старшей школы разрешили вернуться в классы еще 2 июня.

Пекин наряду с Шанхаем был одним из нескольких китайских городов, где с марта по май вводили ограничения для сдерживания распространения коронавируса и, в частности, закрывали школы и офисы. Ограничительные меры ослабили в Пекине в мае, затем вновь ужесточили в июне.

Китай придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами.

Всего за время пандемии в Китае подтвердили свыше 225 тыс. случаев COVID-19 и более 5,2 тыс. летальных исходов среди инфицированных.