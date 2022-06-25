НАТО хочет помочь Украине остаться «суверенной и независимой европейской нацией», заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Он считает, что военный конфликт в Украине удастся разрешить с помощью переговоров, сообщает Коммерсант со ссылкой на испанскую газету El Pais.

В интервью El Pais Столтенберг отметил, что между НАТО и Россией «нет тотальной войны». При этом он выступил за усиление санкций против России из-за ее военной операции в Украине.

«Скорее всего, эта война закончится за столом переговоров. Мы отвечаем за то, чтобы обеспечить максимально сильную позицию Украины… И лучший способ сделать это — оказывать мощную военную и экономическую поддержку и продвигать жесткие санкции против России»,— отметил генсек альянса.

19 июня Йенс Столтенберг призвал союзников приготовиться к тому, что боевые действия на Украине могут продлиться несколько лет. Аналогичного мнения придерживается британский премьер-министр Борис Джонсон. Президент США Джо Байден считает, что конфликт в Украине станет состязанием на выносливость России и Европы.