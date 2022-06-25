CША и еще четыре страны — Австралия, Япония, Новая Зеландия, Великобритания — создали новую организацию по сотрудничеству в Тихом океане — Partners in the Blue Pacific (PBP, Партнеры в тихоокеанском регионе). Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как говорится в сообщении, государства «запустили всеобъемлющий неформальный механизм для более эффективной и действенной поддержки тихоокеанских приоритетов». Альянс поставил себе три ключевые задачи: прикладывать больше усилий по поддержке приоритетов региона, укреплять тихоокеанский регионализм и налаживать связь между правительствами региона и властями стран-партнеров, а также расширять возможности для сотрудничества между тихоокеанским регионом и миром.

В 2021 году Австралия, Великобритания и США заключили трехсторонний договор о партнерстве в сфере обороны и безопасности. Соглашение получило название AUKUS (аббревиатура названий трех стран-участниц). Союз предполагает создание атомных подводных лодок для ВМФ Австралии за 18 месяцев.