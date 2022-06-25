Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси Об этом, по информации УНИАН, на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно сообщению, российские войска продолжают наносить ракетные удары по военным и критическим объектам гражданской инфраструктуры на территории Украины. На Волынском и Полесском направлениях ситуация относительно деятельности Вооруженных сил Республики Беларусь существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза применения ракетного вооружения с территории этой страны.

«На Северском направлении, для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях противник удерживает до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армий, а также подразделения воздушно-десантных войск. Враг обстрелял из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Бучки Черниговской области и Бояро-Лежачие на Сумщине. Противник продолжает фортификационное оборудование оборонительных позиций в приграничных районах Брянской области», говорится в сообщении.

«Вероятно, вылеты бомбардировщиков были с территории РФ, поэтому о взлетах из Беларуси (Барановичи, Лунинец, Лида, Мачулищи) мы не имели информации. Схема ранее была такой: взлет авиации с аэродромов РФ, вход в воздушное пространство Беларуси, подлет близко к границе с Украиной, запуск ракет пока самолет над Беларусью (чтобы его не сбили), разворот. И обратно тоже возвращаются в РФ», – сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн.

Ранее Институт ведения войны заявил, что маловероятно, что диктатор Александр Лукашенко вступит в войну против Украины от имени РФ.

Между тем в Главном управление разведки предупредили, что Кремль планирует подрыв жилых домов в Мозыре, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В ГУР отметили, что для этого в город Мозырь под видом гражданского населения уже прибыли диверсионные группы.