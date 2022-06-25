Россия на протяжении многих лет наносила удары по арсеналам Украины и ее поставщиков, прежде чем начать полномасштабную военную кампанию, поэтому Украина испытывает дефицит артиллерийских боеприпасов. От этом пишет The Washington Post.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, Россия расходует более 60000 снарядов в день, Украина — в десять раз меньше. Украинская артиллерия нуждается в снарядах тех же калибров 122 мм и 152 мм, которые использует армия РФ, однако за пределами России таких боеприпасов очень мало.

Газета сообщает, что за снаряды калибра 152 мм на мировом рынке оружия идет «невидимая война»: официальные лица одной из восточноевропейских стран не смогли закупить такие снаряды, так как россияне предупредили, что «убьют их, если они продадут что-нибудь украинцам».

Сообщается, что запасы снарядов калибра 152 мм сохранились преимущественно в бывших республиках СССР, а также некоторых государствах Африки и Ближнего Востока. Многие из этих стран не решаются оказывать поддержку Украине из-за тесных связей с Кремлем.