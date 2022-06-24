Успех россиян в Луганской области имеет все шансы перерасти из тактического в оперативный. Такое мнение высказал советник главы ОПУ Алексей Арестович.

По его словам, украинское командование вывело всех солдат из наметившегося окружения в Горском и Золотом (южнее Лисичанска) ещё до того, как кольцо там замкнулось.

Арестович отметил, что противник активно продвигается к трассе «Бахмут — Лисичанск», намереваясь замкнуть украинские войска в котёл в Луганской области. Вывод украинских войск из Северодонецка Арестович не подтвердил.

Арестович добавил, что наибольшую опасность сейчас представляет участок от Белой Горы (юго-восточнее Лисичанска) до Бахмутского направления.

«Там они действительно прорвались и на широком фронте идут вперед», — сказал он.

