Я побывал на первой в мире барже на воздушной подушке. Она спроектирована CMI Offshore и построена в сотрудничестве с ASCO.

Эта баржа является прекрасным примером британского передового проектирования и производства кораблей, а также сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, сопроводив сказанное соответствующими фотографиями.