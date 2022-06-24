Я побывал на первой в мире барже на воздушной подушке. Она спроектирована CMI Offshore и построена в сотрудничестве с ASCO.
Эта баржа является прекрасным примером британского передового проектирования и производства кораблей, а также сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном.
Об этом в соцсети «Твиттер» написал посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп, сопроводив сказанное соответствующими фотографиями.
Mən @CMIOffshore tərəfindən layihələndirilən və @ASCO_CJSC ilə əməkdaşlıq çərçivəsində inşa edilən dünyada ilk hava yastığı üzərində yeriyən barjanı ziyarət etdim. Bu barja qabaqcıl 🇬🇧 gəmi dizayn və istehsalının və 🇬🇧 — 🇦🇿 əməkdaşlığının gözəl nümunəsidir. pic.twitter.com/fQj1fd5Fyh
— James Sharp (@JamesSharpFCDO) June 24, 2022
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