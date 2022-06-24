Украинцы за три дня собрали 600 млн грн на 4 беспилотника Bayraktar.

Как сообщил Сергей Притула, основатель названного в честь него волонтерского фонда, проект «Народный Байрактар» — это действительно был «проект, который объединил всех независимо от возраста, пола или вероисповедания».

«Люблю Вас всех и горжусь, что дышу с Вами одним воздухом! Наша команда пошла готовить вам еще более солидную историю», — заявил Притула.

Средства направят на закупку четырех беспилотников для Воздушных сил защитников Украины.