Селевые потоки в Дашкесане вызвали ряд осложнений. В результате выпавших в вечерние часы ливневых дождей, уровень воды в реках повысился.

В результате града и ливневых дождей резкое увеличение селевых потоков в русле реки полностью разрушило водовод, который в настоящее время является единственным связующим звеном между селом Алаханчалы и районным центром.

В рамках ликвидации ущерба, причиненного стихийным бедствием, Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана с целью быстрого восстановления связи с селом, в русле реки был установлен один водопропускной трубопровод из железных крупнодиаметровых труб.

Град и селевые потоки вновь нанесли серьезный ущерб частным хозяйствам, дорожной инфраструктуре, крышам частных жилых домов в Чанахчи, Гарагуллар, Алмалы, Суговушане и ряде населенных пунктов района.

В настоящее время на территории района нестабильные погодные условия, сопровождающиеся интенсивными ливневыми дождями, пишет АПА.