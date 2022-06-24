Я только что вернулся из России, и россияне считают, что они побеждают. Их экономика получила удар, но восстанавливается. Они зарабатывают огромные деньги, а США наоборот сталкиваются с экономическим давлением. Как США переубедить Россию?

Об этом сегодня заявил корреспондент CNN.

В ответ на данное заявление Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил следующее: У России одна из самых эффективных пропагандистских систем среди всех стран. И трудно иногда, чтобы правда вышла наружу.

«Но более тысячи компаний ушли из России, это со временем повлияет на них. Россияне не смогут покупать то, что они могли покупать. Россияне почувствуют на себе все это. Я не хочу страданий российского народа, но это произойдет», — добавил Блинкен.

