Войска ВС РФ и т.н. «ЛНР» завершили разгром окружённой украинской группировки в горском котле под Лисичанском. В результате были «освобождены» населённые пункты Горское и Золотое, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Южная группировка войск под командованием генерала армии Суровикина завершила разгром окруженной группировки ВСУ в горском котле. Российскими войсками и подразделениями «Народной Милиции» «ЛНР» освобождены населённые пункты Горское и Золотое», — сказал он в входе брифинга.

Параллельно с этим, по словам генерал-лейтенанта, части группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Лапина за пять дней освободили 11 населённых пунктов, из них наиболее крупные — Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.