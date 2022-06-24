Верховный суд США 24 июня принял решение, которым отменил постановление по делу Ро против Уэйда (Roe v. Wade), устанавливавшее конституционное право на аборты в стране. Об этом сообщает CNBC.

Решение по иску жительницы Техаса Нормы Маккорви (Джейн Ро) против окружного прокурора Генри Уэйда с 1973 года разрешало американкам делать аборты в течение первого триместра беременности.

Верховный суд США отменил его пятью голосами против четырех. Как отмечает CNBC это решение, хотя и спорное, было ожидаемым.

Теперь каждый штат может устанавливать свое законодательство об абортах без опасений нарушить закон Ро. Ожидается, что почти половина штатов США введут запреты на аборты или серьезно ограничат это право.

«Эти законы затронут десятки миллионов людей по всей стране, которым, возможно, придется пересекать границы штатов, чтобы получить услуги по охране репродуктивного здоровья», – объясняет телеканал.

Противники абортов приветствовали решение Верховного суда, а сторонники права на аборт осудили его. У здания суда сегодня прошла акция протеста.

На решение суда отреагировал и президент страны Джо Байден. Вот что он сказал:

— Верховный суд забрал у наших женщин их конституционное право.

— Сколько врачей могут попасть под уголовное преследование, пытаясь помочь женщинам?

— Это решение отбросило Америку на 150 лет назад. Печальный день в истории.

— Борьба не закончена. Конгресс США может принять федеральный закон, который позволит вернуть закон. Ближайшие выборы — наше время борьбы, голосуйте за тех, кто обеспечит возвращение закона.

— Я сделаю все, чтобы защитить тех, кто пострадает от этого решения.

— Помните, что все еще можно уехать в другой штат, где разрешены аборты. Никто не запретит женщинам свободно передвигаться по стране.

— Призываю вас к мирным протестам. И только к мирным. Насилие — не выход.