От всей души поздравляю наших спортсменов – призеров недавно состоявшихся чемпионатов Европы по фехтованию, художественной гимнастике, дзюдо, борьбе и карате среди юниоров и взрослых, а также наших парапловцов, завоевавших золотые медали на чемпионате мира! Ваша победа является свидетельством отличной подготовки, целеустремленности и силы воли! Желаю всем вам крепкого здоровья, радости и новых достижений!

Об этом в соцсети «Инстаграм» написала первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева.