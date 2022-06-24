В Минске по инициативе России состоялась трехсторонняя встреча генеральных прокуроров Азербайджана, России и Армении. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

Коснувшись важности совместных усилий по поиску лиц, пропавших без вести после первой и второй карабахских войн, Кямран Алиев подчеркнул важность продолжения этого процесса.



«Подчеркнута важность выдачи минных карт для защиты жизни и здоровья людей, а также недопустимость незаконных посещений Карабаха, необходимость продолжения сотрудничества в этой сфере. Было заявлено, что Азербайджан полностью выполнил трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поблагодарил своих азербайджанских и армянских коллег за конструктивное сотрудничество и усилия по достижению мира и стабильности на благо народов региона.

На встрече обсуждались вопросы реализации заявлений, подписанных президентами Азербайджана, России и Армении, и дальнейшее сотрудничество в правовой сфере.

Стороны подтвердили свою поддержку договоренности об укреплении связей для предотвращения напряженности в будущем», — сказано в сообщении.