Поставки американского оружия Украине не смогут изменить расклад на поле боя, а российские военные научились на своих прежних ошибках, пишет журналист Джим Скиутто на сайте CNN.

Ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, знакомых с разведданными, автор публикации отмечает, что российские войска получают преимущество на востоке Украины, поскольку они учатся на ошибках, допущенных на ранних этапах войны, добиваясь лучшей координации воздушных и наземных атак, а также улучшения логистики.

«США не ожидают, что новые системы вооружения, недавно поставленные украинским силам, включая РСЗО HIMARS, мгновенно изменят ситуацию на поле боя отчасти потому, что эти системы пока отправляются как с ограниченным радиусом действия, так и с ограниченным количеством боеприпасов», — пишет журналист.

Кроме того, по его словам, российским войскам удалось уничтожить часть поставленного западного оружия, включая гаубицы M777.

Автор публикации также отмечает проблемы с восполнением запасов вооружений США и других стран НАТО после поставок в Украину.

«У себя дома США и партнёры по НАТО начинают осознавать пределы поставок некоторых передовых вооружений, включая переносные зенитные ракеты и противотанковые ракеты Javelin. Эти системы вооружений имеют сложные линии производства, а это означает, что на замену тысяч таких ракет, уже поставленных украинским силам, могут уйти годы», — отмечает автор.