ВМС России приказали разместить мины у черноморских портов Украины, пишет The Guardian со ссылкой на данные разведки США.

Разведка утверждает, что операция является «частью российской блокады экспорта зерна, которая грозит спровоцировать глобальный голод».

Там заявляют, что ВМФ России получил приказ поставить мины в портах Одессы и Очакова и уже заминировал реку Днепр в рамках блокады экспорта украинского зерна и отсечению Украины от побережья Черного моря.

«Россия отрицает установку мин вокруг портов Черного моря и опровергает обвинения в адрес Киева, заявляя, что вместо этого украинцы заминировали свои собственные порты», — пишет издание.