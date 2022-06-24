В районе Сарайкёй провинции Денизли 70-летняя Перихан Ч. стала жертвой 22-летней мошенницы, азербайджанки Ляман.

Ляман вышла на связь со старушкой и сказала, что ее имя замешано в расследовании, связанном с FETÖ. Она сказала, что к ней придет женщина-адвокат и сфотографирует находящиеся у нее дома золото и деньги. После телефонного разговора Ляман пришла к женщине, взяла у нее золото на 30 тысяч лир и имеющиеся дома наличные, и сказала что сфотографирует и вернет обратно.

Когда деньги и золото не были возвращены в заявленное время, старушка заподозрила неладное и позвонила в полицию, где ей сказали, что ее обманули.

Старушка назвала в качестве приметы золотой зуб у Ляман. Для поимки мошенницы была объявлена операция под названием «Золотой зуб». На след девушки удалось выйти в обменном пункте.

Через 10 часов после начала операции девушку обнаружили в казино, где она развлекалась на украденные у старушки деньги.

Ляман была доставлена в суд, однако была отпущена под залог, после чего попыталась сбежать на родину. Суд высшей инстанции принял решение о повторном заключении Ляман под стражу.