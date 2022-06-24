В распространенном пресс-релизе участники группы сообщили, что «обожают свою страну, но полностью не согласны с войной в Украине».

Группа назвала песню «антивоенным манифестом», в клипе участники коллектива «критикуют войну, пропаганду и политику с помощью подборки визуальных сцен, наполненными отсылками и пасхалками на текущую социо и геополитическую ситуацию».

«Мы осуждаем действия российского правительства, а также нам настолько отвратительна машина российской военной пропаганды, что мы решили бросить всё и уехать из страны», – сообщил лидер Little Big Илья Прусикин («Ильич»).

Теперь группа базируется в Лос-Анджелесе в США.