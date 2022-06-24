Затягивание процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией таит в себе серьезные риски.

Об этом заявил в пятницу глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

«Позиция Азербайджана заключается в том, что для нормализации межгосударственных отношений [между Азербайджаном и Арменией] полное и неукоснительное выполнение всех трехсторонних заявлений [лидеров Азербайджана, Армении и России] является абсолютно необходимым, и это является залогом развития во всем регионе. Затягивание процесса нормализации межгосударственных отношений привносит негативный эффект, таит в себе серьезные риски», — сказал он.

Процесс достижения мира между Азербайджаном и Арменией не может стать заложником посреднического формата Минской группы ОБСЕ, заявил Байрамов.

«Начиная с февраля 2022 года ввиду известных причин формат взаимодействия сопредседателей Минской группы был полностью парализован. <…> В этой ситуации позиция азербайджанской стороны заключается в том, что для нас приоритетом является нормализация (отношений с Арменией), достижение долгосрочного, прочного и устойчивого мира в регионе. И с этой призмы процесс не может быть заложником формата. Мы не можем ориентироваться на несуществующий формат», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Азербайджана.

При этом Байрамов отметил, что азербайджанская сторона не отказывалась от контактов и взаимодействия с Минской группы ОБСЕ. По его словам, по окончании военных действий в Карабахе посредникам было предложено дать план действий в постконфликтной ситуации. «После этого контакты с Минской группой продолжались еще год, но к сожалению, предложения от сопредседателей не были получены», — добавил глава МИД Азербайджана.