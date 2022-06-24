Правоохранители Турции задержали предполагаемого поджигателя леса возле курортного города Мармарис, сообщил телеканал TRT Haber.

«В связи с лесными пожарами в Мармарисе задержан один человек. Допрос подозреваемого продолжается», – проинформировал канал.

Позже глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что полиция установила, как началось возгорание, об этом правоохранители расскажут в ближайшее время.

При этом Сойлу заявил, что задержанный в связи с лесным пожаром уже признался в умышленном поджоге.

«Человек признался сам. Он сказал, что разозлился и сжег лес из-за давнего коммерческого спора в регионе и что был пьян, когда это делал», – сообщил министр.

У поджигателя 5 судимостей, он совершил поджог, бросив окурки, после чего пытался покончить с собой, сгорев в огне. Кроме того, на месте задержания подозреваемого были изъяты две 5-литровые пластиковые бутылки, предположительно содержащие бензин.