Азербайджан и Россия договорились взаимодействовать в области информационной безопасности — об этом было заявлено на совместной пресс-конференции глав МИД Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова. Баку и Москва подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной безопасности, сообщает Minval.az.

Сам факт подписания такого соглашения полностью соответствует международной практике в этой сфере. Где уже приходится учитывать и глобализацию, и Интернет, и многое другое.

Что же рассматривается в соглашении в качестве возможных угроз?

Прежде всего, это акты и выпады, направленные против суверенитета, безопасности и территориальной целостности государств. Разумеется, в этом списке кибератаки против информационной инфраструктуры государства. Недопустимы пропаганда террора и его целей. Указаны также вмешательство во внутренние дела государства и нарушение общественного порядка, пропаганда розни и дискриминации и ненависти на основе цвета кожи, расы, национальной и религиозной принадлежности… Документ объемистый, обширный, и многие его пункты могут быть понятны только юристам, работающим в медийной сфере.

Но если выделить главное, то отметим: новое соглашение основано на равноправии, сотрудничестве и основополагающих нормах международного права. И направлено оно против серьёзных и крупных угроз суверенитету и территориальной целостности государств. Оно призвано поставить заслон на пути пропаганды терроризма, экстремизма и сепаратизма, угроз жизни и безопасности граждан.

Понятно, что рост «цифровизации» жизни в обеих странах делает более чем актуальным и такой пункт, как совместное противостояние кибер-терроризму. Где дело не ограничивается компьютерным взломом информационных сайтов — попытаться «хакнуть» могут, к примеру, нефтеперерабатывающий завод — со всеми вытекающими, вернее, «взрывающимися» последствиями. Не зря сегодня противостояние информационным угрозам и фейкам — общемировой тренд.

А теперь конкретика. Азербайджан — демократическое государство, где есть свобода слова и нет цензуры. Но в Азербайджане СМИ не допускали ни открытой русофобии, ни пропаганды сепаратизма, ни рекламы террора. Так что новое соглашение не заставит большинство ведущих СМИ Азербайджана полностью «перестраивать» свою работу. Новые «красные линии», проведённые подписанным соглашением, совпадают с «красными линиями» профессиональной этики и — будем реалистами — не «заходят» на ту территорию, которая называется «редакционной политикой», «позицией СМИ» и, наконец, «информационным суверенитетом».

Но это новое соглашение уже на более высоком уровне ставит серьёзный заслон той провокационной активности уже в российских СМИ, которая и вынуждала уже власти Азербайджана реагировать на подобные выпады. Так что более не выйдет именовать на ленте ведущих информагенств России того же Артака Бегларяна «госминистром НКР», и при этом «забывать» указать, что это «квазигосударство» никем не признано. Или давать слово в ток-шоу на российских федеральных каналах любителям призывать нанести ядерный удар по Баку, а на ленте того же «Регнума» — платной агентуре спецслужб Армении, готовой старательно «разгонять» лозунги в стиле талышского или лезгинского сепаратизма.

Так что новое соглашение обещает ой какие проблемы для «армянского лобби» в России. И тем более для Еревана, где весьма бойко использовали информационные возможности этого лобби в РосСМИ.

Отдел политики Minval.az