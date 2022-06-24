Россия будет следить за шагами ЕС, которые он предпринимает. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку.

«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали», — подчеркнул он.

Лавров также напомнил, что, когда начиналась Вторая мировая война, Гитлер под свои знамена собрал значительную, если не большую часть европейских стран для войны против Советского Союза.

«Сейчас Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Россией. Будем на все это смотреть очень внимательно», — подчеркнул министр.