Обвинения главы МИД Израиля Яира Лапида в адрес иранской стороны в попытках организовать покушения на израильских граждан в Турции нелепы и нацелены на подрыв отношений между Тегераном и Анкарой. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Саид Хатибзаде, передает ТАСС.

Как сообщила пресс-служба иранского МИД, Хатибзаде назвал «смешными безосновательные обвинения главы МИД Израиля, сделанные в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой [Мевлютом Чавушоглу] в Анкаре».

«Все это происходит в рамках спланированной акции по подрыву отношений между двумя мусульманскими странами», — отметил он.