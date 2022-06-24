У Турции и России есть разногласия в связи с ситуацией в Украине, но между сторонами есть доверие, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Да, между нами есть разногласия по многим вопросам, в том числе и по ситуации в Украине. Но у нас есть доверие, Турция единственная страна, которая может собрать за одним столом Россию и Украину», — заявил Чавушоглу на собрании правящей Партии справедливости и развития.

По его словам, Анкара старается как можно скорее решить «зерновую проблему» по вывозу судов с зерном с черноморских портов.

«В Москве наша военная делегация провела плодотворную встречу. Сейчас мы хотим собрать делегации Турции, РФ, Украины и ООН в Стамбуле, создать там механизм», — подчеркнул он.