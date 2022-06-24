25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном будет без осадков. Вечером южный ветер сменится северо-западным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии МЭПР, температура воздуха ночью составит 20-23°, днем 30-34° тепла, в Баку ночью 21-23°, днем- 31-33° тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — 50-60%.

В большинстве районов Азербайджана завтра в основном без осадков. Однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и временами дожди. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 17-22°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 17-22° тепла.