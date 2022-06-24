24 июня 2022 года состоялось собрание Аудиовизуального Совета Азербайджана.

Как сообщили в совете, на собрании были рассмотрены факты нарушения требований статей 14.1.4 (пропаганда расовой, религиозной, этнической, половой и других дискриминаций) и 14.1.12 (допущение пропаганды парапсихологии (экстрасенсов, медиумов и т.д.), суеверий и других предрассудков) закона Азербайджанской Республики «О Медиа» в эфире телевизионного вещателя Space, во время трансляции программы «Elin sözü» («Слово народа») 21 июня 2022 года с 22:30 до 23:40.

Так, во время трансляции вышеупомянутой программы ведущим было сказано: «Мы ведь не должны соображать как индусы. Мы должны быть более развитыми….». Подобные высказывания или мнения, в том числе об этнических группах, не проживающих в Азербайджане, даже высказанные неосознанно или без злого умысла, наряду с тем, что являются неэтичными, могут привести к распространению не свойственной нашему обществу ксенофобии и формированию у отдельных зрителей чувства национального или расового превосходства.

Тем временем, Совет зафиксировал еще тот факт, что экстрасенсам, парапсихологам и другим лицам, занимающимся сомнительной деятельностью, предоставляется возможность для пропаганды своей деятельности в эфире телевизионного канала, что является нарушением соответствующих положений нового Закона «О Медиа».

Принимая во внимание тот факт, что такой случай в эфире телевизионного вещателя Space происходит впервые, а также многолетнюю журналистскую деятельность ведущего указанной программы и его опыт работы в этой сфере, членами Совета было принято решение вынести телевизионному вещателю «Space» строгое предупреждение о том, что при повторении подобной ситуации, в отношении вещателя будут применены серьезные административные санкции.