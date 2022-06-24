Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) ограничило деятельность клиники «Buta», расположенной по адресу город Баку, Наримановский район, улица Бакуви, 18.

Как сообщили в МЧС, в результате проверки, проведенной в клинике Государственной службой пожарного контроля, были выявлены многочисленные недочеты в сфере противопожарной безопасности, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей, окружающей среде и государственным имущественным интересам.

С учетом этого Государственная служба пожарного контроля приняла решение об ограничении оказания услуг в операционных и подсобных помещениях клиники «Бута», а также в столовой.