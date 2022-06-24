Президент США Джо Байден на встрече с представителями ветроэнергетики по ошибке перевернул и показал всем присутствующим подготовленную своими сотрудниками шпаргалку, в которой было подробно расписано, что он должен делать на мероприятии, сообщает газета New York Post.

Как пишет газета, журналисты сделали снимок шпаргалки в тот момент, когда американский президент случайно перевернул листок и продержал его несколько секунд перед всеми участниками встречи.

На фотографиях можно увидеть подробные инструкции, в частности, «ВЫ заходите к комнату Рузвельта и здороваетесь с участниками», «ВЫ садитесь на СВОЕ место», «ВЫ даете короткие комментарии (две минуты)», «ВЫ задаете вопрос главе AFL-CIO Лиз Шулер», «ВЫ благодарите участников», «ВЫ уходите».