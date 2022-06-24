Украинским военным придется покинуть Северодонецк. Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Придется отводить ребят. Не надо разводить «зраду» — никто не бросает наших ребят. Никто не допустит окружения», — уверил Гайдай.

Он добавил, что находится на разбитых позициях «не имеет смысла»: «Потому что с каждым днем количество погибших на оккупированных территориях может расти».

Гайдай подтвердил, что решение по отводу войск уже принято.

На передовой в Северодонецке сейчас находятся и бойцы ВСУ, и Нацгвардия.

«Они получили уже команду отходить на новые позиции, в новые укрепленные районы. И оттуда уже нормально и полноценно вести боевые действия. И соответственно, наносить урон врагу», — сказал он.

Инфраструктура города полностью уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.