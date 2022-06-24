Разведка Британии считает, что Россия использует пилотов-наемников «Вагнера», поскольку ей не хватает надлежаще подготовленного личного состава и у нее большие боевые потери.
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии 24 июня.
Разведка напомнила, что ВСУ захватили пилота сбитого 17 июня российского штурмовика Су-25, оказавшегося наемником группы «Вагнера».
Разведка считает, что использование отставных сотрудников, сейчас работающих по контракту с группой «Вагнера», указывает на то, что российские ВВС, вероятно, вовсю пытаются поддержать вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей.
«Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь», – говорится в обзоре.
Сообщается, что в ходе своих миссий российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.
Это, вероятно, указывает на то, что самолеты пилотов «Вагнера» являются более старыми моделями Су-25, и что ВВС России не предоставляют «Вагнеру» современное оборудование авионики.
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