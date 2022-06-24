Украинский президент Владимир Зеленский намерен отправить в отставку председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова в связи с непрофессионализмом, а также из-за того, что некоторые сотрудники его ведомства высокого ранга покинули свои посты после начала российской военной «спецоперации». Об этом сообщила в четверг газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, глава государства намерен заменить своего друга детства и экс-руководителя избирательного штаба Баканова на человека, который лучше разбирается в работе службы. Этим вопросом также занимается дипломат одной из стран Запада, который консультировал Киев по вопросам реформ, необходимых для модернизации СБУ. Многие аналитики считают, что возглавившему ведомство в 2019 году Баканову так и не удалось улучшить ее работу. На данный момент, информирует Politico, большая часть повседневной деятельности СБУ осуществляется из аппарата президента и людьми, которые «по-прежнему находятся в добром расположении» Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

На фоне российской «спецоперации» обеспечить плавную замену может быть непросто, считает один из источников издания. К тому же, продолжил он, Зеленский беспокоится по поводу того, как общественность оценит отставку в его близком окружении. В правительстве и в парламенте Баканова критикуют за то, что он не отреагировал как следует на «спецоперацию» РФ и не отдал надлежащих указов своим подчиненным.

«Мы крайне недовольны его работой и сосредоточены на том, чтобы избавиться от него, — сообщил Politico близкий к Зеленскому чиновник. — Мы не удовлетворены его управленческими навыками, потому что сейчас нужны навыки антикризисного управления, которыми, как мы считаем, он не обладает».