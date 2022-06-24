Министр юстиции Турции Бекир Боздаг отреагировал на заявления ряда оппозиционных партий государства о незаконности выдвижения лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве кандидата в президенты на выборах 2023 года, пишет газета Cumhuriyet.

По его словам, подобные утверждения неверны, несмотря на то что глава государства идет на выборы уже в третий раз.

«Нашим кандидатом является президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его выдвижение в качестве кандидата на предстоящих выборах законно», — добавил Боздаг.

Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) объявила о выдвижении Эрдогана в качестве кандидата в президенты еще в начале июня. Оппозиционные партии посчитали такой шаг незаконным, поскольку политик уже дважды участвовал в президентских выборах и якобы не может сделать этого в третий раз. Впрочем, в ПСР уверяют, что действующий президент вполне законно может еще дважды выдвигать свою кандидатуру.