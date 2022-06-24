Российские бизнесмены, опасающиеся конфискации своих яхт из-за западных санкций, швартуют их в ОАЭ (Дубай), Турции и на Мальдивах, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Spire Global Inc., отслеживающую активность судов по спутникам.

О том, что на Мальдивах находятся яхты попавших под санкции россиян, ранее писал Reuters. Агентство узнало о шести таких яхтах, в том числе принадлежащей бизнесмену Андрею Мельниченко.

В начале июня Bloomberg сообщил, что яхта Pacific, связанная с главой НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, пришвартовалась в турецком Мармарисе. До этого последняя локация яхты фиксировалась в конце мая в Средиземном море, куда она прибыла после того, как покинула один из портов Коста-Рики.

После введения США и ЕС санкций против российских бизнесменов их имущество и активы по всему миру стали блокировать. В Гамбурге была задержана яхта бизнесмена Фархада Ахмедова Luna, в Британии — яхта Phi основателя уральского оператора связи «Мотив» Виталия Кочеткова, в Италии — яхта «Шехерезада» из-за связи владельца судна с властями России (имя владельца не раскрывалось).

При этом под арест по запросу западных стран могут попасть не только те яхты, которые находятся в их портах. Так, в середине апреля полиция Фиджи, расположенного в Тихом Океане, задержала яхту Amadea (ФБР считает ее связанной с российским миллиардером и сенатором Сулейманом Керимовым, а защита настаивает, что она принадлежит владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову). В начале июня суд островного государства постановил, что суперъяхта должна быть вывезена США, поскольку ее содержание во время юридических споров дорого обходится стране. Позднее Reuters сообщило, что Amadea пришвартовалась на Гавайях.