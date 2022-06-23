В Белом доме заявили, что следующие поставки реактивных систем залпового огня HIMARS в Украину очень вероятны.

«Я думаю, вы будете видеть в будущем новые поставки таких систем как HIMARS. Это очень вероятно. Не хочу забегать наперед конкретного объявления, но президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, как это возможно», — заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.