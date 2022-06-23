ВСУ, вероятно, будут рассматривать возможность уничтожения Черноморского флота РФ, расположенного в бухте захваченного россиянами Севастополя.

Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, целесообразность удара по бухте, а также по Крымскому мосту, будет рассматривать Генштаб.

«Севастополь попадает в зону действия ракетных комплексов «Гарпун», и я не исключаю такую возможность, что может быть принято решение — в Севастополе, либо на рейде, либо на бухте может быть нанесен удар по Черноморскому флоту. Особенно, когда идет загрузка ракет «Калибр» на борт и подводных лодок», — сказал Жданов.