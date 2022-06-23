Среди положительных моментов хотел бы отметить активизацию работы трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении. Недавно в Санкт-Петербурге состоялась новая встреча. Надеемся, что будут предприняты практические шаги по реализации ноябрьской 2020 года Декларации в контексте открытия коммуникаций, обеспечения беспрепятственной доставки азербайджанских грузов и граждан в Нахчыванскую Автономную Республику.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Это юридическое обязательство армянской стороны. К сожалению, с момента окончания Второй карабахской войны прошло более полутора лет, но этот пункт Декларации до сих пор не реализован. Думаю, что в рамках нашей концепции можно будет сделать много практических шагов по нормализации ситуации в целом. Мы, конечно, надеемся на активные усилия Российской Федерации по установлению прочного мира на Кавказе» — добавил Алиев.