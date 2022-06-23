Прежде всего, хочу передать вам самые искренние приветствия и наилучшие пожелания Владимира Путина. Он также высоко оценивает итоги Вашего визита и все аспекты наших двусторонних отношений, наши доверительные переговоры по региональной и международной повестке дня. Безусловно, главным итогом визита стал принятый документ – Декларация о союзническом взаимодействии. В целом этот документ закрепил новое качество наших отношений, позитивный опыт, накопленный за все предыдущие годы. Мы полны решимости выполнить поручения двух президентов по реализации этой Декларации, по секторальному принципу, а также по реализации других договоренностей на практическом уровне.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым

«Действует межправительственная комиссия на уровне вице-премьеров. Как Вы сказали, в прошлом году товарооборот был на рекордном уровне — около 3,5 миллиардов долларов. Есть новые планы на уровне как наших правительств, так и регионов. В сотрудничестве с Азербайджаном участвуют более 70 регионов. Мне рассказали, что только в этом году вашу страну посетили делегации из Удмуртии, Башкортостана, Перми и, конечно же, Астраханской области, которая имеет особые отношения с Азербайджаном.

В 30-летие установления дипломатических отношений реализуется программа важных мероприятий. Запланировано более двадцати различных мероприятий, часть из которых уже организована, а остальные пройдут до конца года. Эти события хорошо воспринимаются нашими гражданами. Он подчеркивает взаимное стремление наших народов, общность наших культур и исторической памяти. Мы, конечно, ценим то внимание, которое уделяется русскому языку в Азербайджане, и Вы говорили об этом с президентом Путиным» — отметил Лавров.