Экономист и финансовый управляющий Виталий Калугин рассказал, что России нет смысла радоваться росту цен на нефть и газ. В своей колонке на портале «Екатеринбург Онлайн» он просто и понятно объясняет, почему сырьевая экономика обречена. Minval.az приводит его мнение от первого лица.

В оборот заходит «товарная экономика». Это откат не в СССР, это допетровские времена. Впрочем, окно в Европу заколочено обратно, так что логично. Натуральное хозяйство. Обмен зерна для корма скотины на железо для плуга. Ведь они имеют в виду сырье, это же видно из контекста. Ничего прочего всерьез делать особо не умеем…

Переход на «товарную экономику» — это отложенная смерть.

Давайте поясню байкой. Отец рассказывал раньше. Вызывает человек сантехника. Труба засорилась. Приходит мастер, достает молоточек и простукивает трубу по всей длине. А потом наносит удар, после которого засор уходит. Заказчик спрашивает: «Сколько должен?» — «1000 рублей» (допустим). — «За что так дорого? Можно раскладку?» — «Хорошо. 200 рублей — ударить, а 800 рублей — знать где».

Давайте запомним: технологии — это про «знать, где ударить». А товар — сам «удар».

Сырье, сколько бы его ни было, — это примитивный передел. Те, кто владеет не товаром, а технологиями изготовления товара высших переделов, перетянет на себя всю добавленную стоимость со временем. Это же очевидно. Ты можешь владеть кремниевым песочком, газом, медью и золотом в натуре, но все равно это всё отдашь за айфон тем, кто его делать умеет из всего перечисленного, попутно получая до 80% прибавочной стоимости на разных этапах.

Почему невозможен золотой стандарт в деньгах? Потому что рано или поздно ты золото отдашь, чтобы получать продвинутые товары. Если захочется иметь, скажем, собственную микроэлектронику, придется отдать столько золота, сколько скажет маленькая Голландия, за сверхсовременную литографическую машину. Иначе отдашь золото Тайваню за готовые чипы. Выхода нет.

Считать себя богатым, имея товар, так себе идея. Над этим насмехался даже уже Пушкин в «Евгении Онегине». А у нас мейнстрим. Катастрофа запланирована.

И почитайте еще про закон Коперника — Грешема.

Нас серьезно переклинило на сырьевой теме. Но даже если цены вырастут вдвое (а они не вырастут), мы все равно останемся экономической мелочью. Все, кто богатые, развивали экономику технологий и услуг.