В результате ДТП, произошедшего на участке автодороги Алят-Астара-государственная граница Исламской Республики Иран, проходящем через село Ахмедли Масаллинского района, пострадали 23 человека.

Согласно информации TƏBİB, из пострадавших 17 человек госпитализированы в Масаллинскую центральную районную больницу, а шестеро — в Джалилабадскую центральную районную больницу.

Им оказывается первая медицинская помощь.

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В Масаллы произошло цепное ДТП. Автоавария имела место на участке автодороги Алят-Астара-государственная граница Исламской Республики Иран, проходящем через село Ахмедли Масаллинского района.

В результате столкновения микроавтобуса, перевозившего рабочих, с двумя легковыми автомобилями пострадали более 10 человек.

Пострадавшие госпитализированы в Масаллинскую и Джалилабадскую центральные районные больницы.

Соответствующие органы проводят расследование обстоятельств происшествия пишет АПА.