В результате прошедших вчера сильных дождей сель нанес ущерб поселку, состоящему из 306 частных домов, построенных для вынужденных переселенцев на территории села Ашагы Агджакенд Геранбойского района.

Согласно информации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, по предварительным данным, селевые воды затопили дороги и улицы поселка, подвалы 12 частных домов. Также нанесен ущерб подсобным хозяйствам семей вынужденных переселенцев, погибла домашняя птица.

Сотрудники соответствующих структур государственного комитета, командированные из Баку, находятся на месте стихийного бедствия.

К ликвидации последствий стихийного бедствия привлечены живая сила и техника Геранбойского жилищно-эксплуатационного участка (ЖЭУ) Департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Начальник ЖЭУ Сеймур Чобанов сообщил, что в настоящее время в поселке устраняются последствия схода селевых потоков, выкачивается вода из подвалов домов, уточняется ущерб, нанесенный вынужденным переселенцам.