Госпогранслужба Украины предупредила украинцев о провокации Беларуси – там разрешили украинцам ходить в лес за дикоросами, хотя никаких переговоров об этом не было и решение принято Беларусью в одностороннем порядке. Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко на брифинге 23 июня.

Он сказал, что несколько дней назад Пограничный комитет Беларуси сообщил о разрешении украинцам из отдельных районов Ровенской области посещать леса в ландшафтном заповеднике Ольманские болота для сбора дикоросов.

«Подчеркну, что такое решение ими принято в одностороннем порядке, и это фактически провокация», – сказал спикер ГПСУ.

Он отметил, что никаких договоренностей между украинской и белорусской сторонами по этому поводу не было. Не было также информирования по линии представительского аппарата.

«К тому же, поскольку Беларусь поддерживает российскую агрессию против нашей страны, безопасность наших граждан на территории смежной страны остается под большим вопросом», – сказал он.

Демченко сообщил, что пункты пропуска на границе с Беларусью не будут функционировать и пропуск граждан не будет осуществляться.