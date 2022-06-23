На вооружение сил безопасности Турции поступили первые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Boyga с функцией сброса снарядов, передает «Анадолу».

«На вооружение ВС Турции поступила новая разработка турецкого ОПК, которая даст большие преимущества на поле боя. Квадрокоптеры Boyga, способные сбрасывать 81 мм минометный снаряд, являются всецело отечественной разработкой. Дрон с успехом прошел испытания и был передан турецким силам безопасности», — написал в соцсетях глава Управления оборонной промышленности при Администрации президента Турции Исмаил Демир.

Тактические мини-БПЛА разработки компании STM благодаря усовершенствованному алгоритму сбрасывают боеприпасы точно в цель.

БПЛА может эффективно применяться для борьбы с терроризмом и в условиях асимметричной войны.

Квадрокоптер способен находится в воздухе с боеприпасом в течение 30 минут.

Максимальная высота полета Boyga — 1500 м, дальность действия — 5 км, вес — 15 кг.