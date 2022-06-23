Наверняка представители старшего и среднего поколения помнят фильм «В бой идут одни старики», повествующий о доблести и отваге советских летчиков во время Великой Отечественной войны.

Вот уже как 30 лет СССР перестал существовать, но и сегодня на значительной части постсоветского пространства полыхает война. Правда, для одной из двух некогда братских республик она является Отечественной, в то время как другая удостоилась «чести» носить позорное имя агрессора.

В разгар развязанной Москвой против Украины войны, судя по всему, в России решили вспомнить вышеупомянутый фильм, но в гротескном виде. Сегодня с российской стороны в бой идут не только старики, но и… мертвецы.

Позавчера легендарному советскому рок — музыканту Виктору Цою исполнилось бы 60 лет. Несмотря на то, что певец и композитор покинул этот бренный мир более 30 лет назад, его песни любят и слушают не только его сверстники, но и молодое поколение. Его композиции актуальны до сих пор.

Вроде бы в России к этому знаменательному дню должны были отнестись с должным уважением и почтением, но не тут-то было. Нашлись такие персонажи, которые в «патриотическом» угаре умудрились опошлить светлую память Виктора Цоя.

Так, петербургский художник Алексей Сергиенко выставил на торги портрет Виктора Цоя, которого он облачил в образ современного бойца ВС России, участника «спецоперации» в Украине.

Цой на портрете с автоматом в руках, стоит на фоне разрушенных окрестностей Мариуполя.

Сергиенко сделал портрет Цоя в честь 60-летия музыканта, которое торжественно отмечалось в Санкт-Петербурге во вторник, 21 июня. Он считает, что Цой, если бы он жил сейчас, непременно поддержал бы «специальную операцию», возможно, не только своими песнями.

Воистину, нет предела человеческому цинизму! Этот так называемый художник «при дворе» не только поглумился над памятью Цоя, облачив его в военную форму агрессора, но и решил подзаработать над этим.

Сыграв на патриотичных чувствах молодежи, «художник» одним выстрелом убивает двух зайцев. И перед властями выслуживается, и на кусок хлеба зарабатывает. При этом умудряется еще и исказить реальность.

Цой придерживался пацифистских настроений, и его песня «Объявляю свой дом безъядерной зоной» проникнута перестроечным антивоенным пафосом.

Тем более, кощунственно посмертно записывать пацифиста Цоя в ряды российской армии, которая огнем и мечом уничтожает Украину. А его известная песня «Перемен» сегодня в России актуальна как никогда. Актуальнее, чем во времена Советского Союза…

Сергей Иванов