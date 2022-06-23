Оспа обезьян официально объявлена пандемией. Об этом сообщается на сайте Всемирной сети здравоохранения.

В организации признали вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией глобального значения для здравоохранения. Там подчеркнули, что для снижения негативных последствий вспышка заболевания должна быть устранена путем принятия немедленных мер везде, где вирус передается.

На сайте отмечается что 3417 подтвержденных случаев оспы обезьян зарегистрировано в 58 странах , а скорость роста числа случаев увеличивается неделя за неделей на нескольких континентах.