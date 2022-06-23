Три дня не смолкают разговоры об ожидаемом резком повышении зарплаты депутатов Милли Меджлиса. Чего греха таить, эта новость вызвала острое негодование и возмущение среди азербайджанской общественности. Потому как поправки в Закон «О статусе депутата Милли Меджлиса» вносятся чуть ли не каждый год, соответственно зарплата парламентариев повышается с такой же частотой, тогда как пенсионное обеспечение большинства пожилых граждан мизерное – пособие не достигает и 400 манатов, не говоря уже о пенсии по инвалидности и зарплатах сотрудников ряда органов исполнительной власти государства, которые в отличие от депутатов часто выполняют грязную и вредную работу, и загружены по самое нехочу. Общественность возмутил резкий рост зарплаты депутатов – на 43,43 %. Это при том, что зарплата населения Азербайджана в последний раз повысилась в январе этого года на 10-20%.

Теперь, если поправки в закон будут приняты, а они уже прошли первое чтение, зарплата рядовых депутатов поднимется до 7455 манатов (в настоящее время они получают свыше 3 тысяч манатов (с надбавками вместе)).

Почему три дня не смолкают разговоры? Потому что обиженные на общественное возмущение депутаты ММ стали жаловаться на бедность и нищету, в которой они пребывают. Да, да, бедность и нищету.

К примеру, 22 июня депутат Фазаиль Агамалы пожаловался журналистам на то, что не смог купить черешню, потому что она на рынке очень дорогая.

В этот же день парламентарий Агиль Аббас заявил, что может назвать 45 депутатов, которые живут в бедности, но назвал только пятерых из них: Тахира Керимли, Рази Нуруллаева, Фазиля Мустафу, Низами Джафарова и Анара Мамедова.

Год назад Тахир Керимли плакался, что не может заменить старое окно: «Я настолько нуждаюсь, что в течение 30 лет не могу поменять окно. У меня даже нет личной машины. …А нас постоянно ругают».

А тем временем ветеран Карабахской войны и бывший соперник Ф.Агамалы на парламентских выборах от Сальян-Нефтчалинского избирательного округа №60 — Кямиль Мусави поделился на своей странице в Facebook статусом с насмешкой, где заявил, что может предложить по низкой цене, и даже подарить черешню всем, кто не может купить ее при высокой зарплате.

Но некоторые горе-депутаты не понимают, что они постоянными своими жалобами на нехватку денег, а мы уверены, что если их хорошенько потрясти, то с них посыпятся золотые, выставляют себя на всеобщее посмешище. Если уж им с их ежемесячным доходом, превышающим 3 тысячи манатов, не хватает денег на черешню и замену окон, то что же делать гражданам, получающим 800-1000 манатов в месяц? Они, по логике депутатов, вообще должны лечь и умереть.

И как не вспомнить тут шутку «Уральских пельменей», о чиновниках, которые жалуясь на тяжелую жизнь, удивлялись тому, как простые люди живут в хрущевках: «Вы представляете, они еще и размножаются там?».

И дело тут даже не в зависти, в которой депутаты могут обвинить представителей общества, а в недовольстве несправедливым распределением бюджетных средств. Хочется, чтобы каждый гражданин Азербайджана жил достойно и ни в чем не нуждался. Но, к сожалению, пока что это только мечты. Уверена, что и через год при зарплате 7 тысяч манатов депутаты будут жаловаться на недостаток средств и бедность. И если черешню купить можно, то достоинство не купишь ни за какие деньги!

Рамелла Ибрагимхалилова