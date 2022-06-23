Бригадный генерал Мохаммад Каземи назначен на пост главы разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Об этом, как передает агентство Tasnim, заявил официальный представитель КСИР Рамазан Шариф.

«Приказом главнокомандующего КСИР, генерал-майора Хосейна Салами, бригадный генерал Мохаммад Каземи назначен главой разведывательной организации КСИР», — отметил Шариф.

По его словам, Каземи много лет работал в сфере разведки и обладает большим опытом в вопросах безопасности страны.

В то же время, ранее занимавший пост главы разведывательной организации КСИР Хосейн Тайеб назначен советником главнокомандующего КСИР.