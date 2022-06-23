Есть два объяснения удара по «вышкам Бойко» в Черном море. Украинская армия могла проверять, куда смогут достать поставленные западными партнерами ракеты, или же пыталась спровоцировать российский флот приблизиться к берегу.

Об этом в эфире Апостроф TV заявил журналист из Израиля Сергей Ауслендер.

«У меня два объяснения, при чем одно не исключает второго. Первое – это то, что украинское командование, украинские вооруженные силы пробуют, куда они могут дотянуться западным оружием, которое начинает поступать. Я не знаю, чем нанесли удар по этим вышкам. Это вполне могла быть и ракета Harpoon, потому что цель находится в море. Это могла быть какая-нибудь оперативно-тактическая ракета из этих комплексов HIMARS или MLRS, которые сейчас тоже получают по ленд-лизу, и Германия собиралась несколько установок передать», — пояснив Ауслендер.

По словам журналиста, украинские военные выбрали хорошую цель, поскольку она не могла противодействовать удару.

«Цель для удара была выбрана очень удобная: большая, крупная, неподвижная, которая не может никак противодействовать этому удару. Это не боевой корабль, который может маневрировать, создавать помехи или отстреливаться, пытаться сбить эту ракету. Так что первое объяснение у меня такое: пытаются понять, куда могут дотянуться и какую цель могут поразить. Потому что я не очень понимаю со стратегической точки зрения, какова была ценность этих вышек, чем они были так ценны», — добавил Ауслендер.

Есть еще одно объяснение удару по «вышкам Бойко». Украинские защитники могли провоцировать российский флот.

«Второе объяснение – это то, что украинцы таким образом пытались спровоцировать черноморский флот на то, чтобы он вышел для ответного удара и приблизился к берегу на расстояние, которого хватает для поражения ракетами Harpoon. Эта версия тоже в прессе фигурировала. Не знаю, какое из этих объяснений подходит, и опять же говорю, что одно не исключает второго», — отметил журналист.

В то же время, Ауслендер заметил, что война начинает переходить на территорию России. Однако действия Украины не похожи на то, что делают оккупанты.

«Мы сейчас наблюдаем тот факт, что украинская армия потихоньку переносит войну на территорию россии. Хотя надо отдать должное, поражаются объекты, которые вообще не имеют никакого отношения к гражданской инфраструктуре. Никакого неизбирательного поражения подобно тому, что ведет российская армия на украинской территории, не происходит. Бьют по стратегическим объектам», — резюмировал журналист.