Самолет-амфибия МЧС Азербайджана вылетает в Турцию для участия в тушении лесных пожаров, сообщили в МЧС.
Напомним, лесные пожары начались 21 июня в районе Мармарис турецкой провинции Мугла.
Самолет-амфибия МЧС Азербайджана вылетает в Турцию для участия в тушении лесных пожаров, сообщили в МЧС.
Напомним, лесные пожары начались 21 июня в районе Мармарис турецкой провинции Мугла.
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