Президент РФ Владимир Путин очно примет участие в Каспийском саммите, который состоится 29 июня в Ашхабаде, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планирует», — ответил Песков на вопрос ТАСС, планирует ли Путин принять участие в саммите. Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, будет ли участие президента очным.

При этом Песков пока не стал комментировать, запланированы ли на полях мероприятия у Путина какие-либо двусторонние встречи. «Мы сообщим», — сказал пресс-секретарь главы государства.